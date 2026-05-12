Trump in Cina da Xi con 17 ceo di grandi aziende tra cui Musk e Cook
Il presidente degli Stati Uniti ha visitato la Cina accompagnato da 17 dirigenti di importanti aziende americane, tra cui rappresentanti di note multinazionali. L’obiettivo principale dell’incontro con il leader cinese è la discussione su possibili accordi commerciali e collaborazioni tra i due paesi. La visita si è svolta in un momento di particolare attenzione alle relazioni economiche tra Washington e Pechino.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato 17 dirigenti di grandi aziende americane ad accompagnarlo nel suo viaggio in Cina dove incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping e in cui spera di sbloccare una serie di accordi commerciali. Nella lista diffusa dalla Casa Bianca figurano rappresentanti di importanti realtà finanziarie, tecnologiche e aerospaziali tra cui Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Kelly Ortberg (Boeing), David Solomon (Goldman Sachs), Stephen Schwarzman (Blackstone), Larry Fink (BlackRock), Jane Fraser (Citigroup), Dina Powell McCormick (Meta Platforms), Larry Culp (General Electric), Brian Sikes (Cargill), Chuck Robbins (Cisco Systems), Sanjay Mehrotra (Micron Technology), Cristiano Amon (Qualcomm), Ryan McInerney (Visa), Michael Miebach (Mastercard), Jacob Thaysen (Illumina) e Jim Anderson (Coherent).🔗 Leggi su Lettera43.it
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