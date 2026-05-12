Trump in Cina da Xi con 17 ceo di grandi aziende tra cui Musk e Cook

Il presidente degli Stati Uniti ha visitato la Cina accompagnato da 17 dirigenti di importanti aziende americane, tra cui rappresentanti di note multinazionali. L’obiettivo principale dell’incontro con il leader cinese è la discussione su possibili accordi commerciali e collaborazioni tra i due paesi. La visita si è svolta in un momento di particolare attenzione alle relazioni economiche tra Washington e Pechino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui