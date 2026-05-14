Musk foto e selfie alla cena Xi-Trump tra smorfie e noia
Durante una cena ufficiale a Pechino, il presidente cinese ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti, accompagnato da Elon Musk. Durante l’evento sono stati scattati diversi selfie e fotografie, che mostrano Musk con espressioni di noia e smorfie, mentre interagiva con altri partecipanti. Le immagini sono state condivise sui social e hanno attirato l’attenzione per il suo comportamento apparentemente disinteressato. La serata si è svolta nel contesto della visita ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’incontro.
(Adnkronos) – Sbuffa e fa smorfie. Elon Musk, un po' annoiato e un po' infastidito, deve fare i conti con le richieste di selfie e foto nella cena ufficiale che il presidente cinese Xi Jinping ha organizzato a Pechino per la visita di Donald Trump. Musk fa parte della nutritissima delegazione che accompagna il presidente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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