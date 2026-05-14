Musk foto e selfie alla cena Xi-Trump tra smorfie e noia

Durante una cena ufficiale a Pechino, il presidente cinese ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti, accompagnato da Elon Musk. Durante l’evento sono stati scattati diversi selfie e fotografie, che mostrano Musk con espressioni di noia e smorfie, mentre interagiva con altri partecipanti. Le immagini sono state condivise sui social e hanno attirato l’attenzione per il suo comportamento apparentemente disinteressato. La serata si è svolta nel contesto della visita ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’incontro.

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