Musical e comicità a teatro movida in città | cosa fare nel weekend dal 15 al 17 maggio

Da triesteprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend dal 15 al 17 maggio a Trieste propone una serie di eventi tra musica e comicità che animano il teatro cittadino e la vita notturna. Nonostante le previsioni meteo indicano nuvole e pioggia, le proposte di intrattenimento rimangono numerose. Tra spettacoli teatrali e momenti di divertimento, ci sono occasioni per trascorrere il tempo in luoghi chiusi o in piazze animate. La città si prepara a una fine settimana dedicata a svago e cultura, nonostante le condizioni meteorologiche.

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A Trieste il weekend esordisce con nuvole e pioggia, ma la città offre comunque ampie possibilità di divertimento. Ecco alcuni degli eventi in città, tra teatro, mostre e convegni, dal 15 al 17 maggio.Venerdì 15 maggioVenerdì 15 maggio avranno luogo gli eventi collaterali del premio giornalistico. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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