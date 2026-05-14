Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 maggio 2026
Ecco le principali iniziative previste a Verona e nella provincia nel fine settimana dal 15 al 17 maggio 2026. Questi giorni vedranno numerosi eventi, sagre, mostre e appuntamenti culturali distribuiti sul territorio. Sarà possibile partecipare a diverse attività dedicate a tutte le età, con momenti di intrattenimento, esposizioni e occasioni di scoperta delle tradizioni locali. La programmazione si svolge nelle diverse località della provincia, offrendo opportunità di svago e approfondimento per residenti e visitatori.
Tutte le migliori iniziative in programma nel territorio veronese durante il weekend dal 15 al 17 maggio 2026.Se volete pubblicare un evento su VeronaSera è facilissimo, basta cliccare quiL'EVENTO TOPFesta medievale e del vino SoaveDal 15 al 17 maggio il centro storico di Soave tornerà a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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