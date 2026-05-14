Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 maggio 2026

Ecco le principali iniziative previste a Verona e nella provincia nel fine settimana dal 15 al 17 maggio 2026. Questi giorni vedranno numerosi eventi, sagre, mostre e appuntamenti culturali distribuiti sul territorio. Sarà possibile partecipare a diverse attività dedicate a tutte le età, con momenti di intrattenimento, esposizioni e occasioni di scoperta delle tradizioni locali. La programmazione si svolge nelle diverse località della provincia, offrendo opportunità di svago e approfondimento per residenti e visitatori.

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