Cosa fare nel weekend della Sensa a Venezia e dintorni dal 15 al 17 maggio

Nel fine settimana dal 15 al 17 maggio, Venezia e le zone vicine ospitano numerose attività legate alla celebrazione della Sensa. Durante questi giorni si tengono eventi come lo Sposalizio del Mare, accompagnati da mercatini, cene a tema e altre iniziative che coinvolgono la laguna e la terraferma. Sono previste diverse manifestazioni che arricchiscono il calendario locale, offrendo occasioni di intrattenimento e tradizione per i visitatori e i residenti. La varietà di eventi rende difficile segnalarli tutti in modo esaustivo.

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Nel weekend della Sensa sono tante le iniziative nel Veneziano, tra laguna e terraferma. Dallo Sposalizio del Mare ai tramezzini, dalle cene a tema ai mercatini: impossibile segnalarle tutte. Abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 15 al 17 maggio 2026. Qui invece trovate il programma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 17 al 19 aprile Argomenti più discussi: Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio; Cosa fare nel weekend dell’8, 9 e 10 maggio a Legnano e nell’Alto Milanese; Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 8, 9 e 10 maggio; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, mostre del vino e mercatini. In discoteca come a Ibiza, la festa del cannolo, esposizione canina: cosa fare nel weekend ift.tt/JmrOHDc x.com