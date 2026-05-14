Cosa fare nel weekend della Sensa a Venezia e dintorni dal 15 al 17 maggio
Nel fine settimana dal 15 al 17 maggio, Venezia e le zone vicine ospitano numerose attività legate alla celebrazione della Sensa. Durante questi giorni si tengono eventi come lo Sposalizio del Mare, accompagnati da mercatini, cene a tema e altre iniziative che coinvolgono la laguna e la terraferma. Sono previste diverse manifestazioni che arricchiscono il calendario locale, offrendo occasioni di intrattenimento e tradizione per i visitatori e i residenti. La varietà di eventi rende difficile segnalarli tutti in modo esaustivo.
Nel weekend della Sensa sono tante le iniziative nel Veneziano, tra laguna e terraferma. Dallo Sposalizio del Mare ai tramezzini, dalle cene a tema ai mercatini: impossibile segnalarle tutte. Abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 15 al 17 maggio 2026. Qui invece trovate il programma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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