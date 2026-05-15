Musica tra parchi e rocche | parte l’Emilia Romagna Festival

È partita l’edizione estiva dell’Emilia Romagna Festival, con concerti che si svolgono tra parchi e rocche della regione. Le esibizioni si tengono in diverse location all’aperto, spesso inserite in ambienti storici e naturali. Alla manifestazione partecipano giovani musicisti provenienti da varie parti, protagonisti di un programma dedicato a valorizzare nuovi talenti. Le date e i luoghi degli eventi sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno i concerti tra le rocche e i parchi?. Chi sono i giovani talenti protagonisti della rassegna estiva?. Come cambierà il programma musicale tra chiese e giardini storici?. Cosa accadrà al Teatro Ebe Stignani per la chiusura del festival?.? In Breve Inizio il 29 giugno con l'arpista Agatha Bocedi al Palazzo Vescovile di Imola.. Programma tra 1 luglio e 12 settembre in dieci comuni del territorio.. Angelika Rzewuska e Giorgio Matteoli suonano il barocco il 13 luglio.. Chiusura il 12 settembre al Teatro Ebe Stignani con Ramin Bahrami.. Il 29 giugno l’arpista Agatha Bocedi darà il via all’Emilia Romagna Festival con un concerto nel Giardino storico del Palazzo Vescovile di Imola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica tra parchi e rocche: parte l’Emilia Romagna Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, manieri storici, parchi divertimentoL’Emilia-Romagna si prepara a vivere un Ponte del Primo Maggio ricco di emozioni, gusto, cultura e sano movimento all’aria aperta. Emilia Romagna: trekking, musica e natura per il 1° maggio? Cosa sapere L'Emilia Romagna propone eventi tra musica, trekking e natura per il ponte del 1° maggio. Emilia Romagna Festival, note d’autore in 10 Comuni: l’arpista Agatha protagonista dell’anteprimaLa 26esima edizione della rassegna estiva porterà decine di artisti sul territorio imolese. Primo evento il 29 giugno nel giardino storico del palazzo vescovile ... ilrestodelcarlino.it Emilia-Romagna Festival 2026: il programma dal 1° luglio al 12 settembreCinquantasei concerti e un’anteprima speciale in 4 province e oltre 600 artisti coinvolti, tra grandi interpreti, giovani talenti, orchestre ... corriereromagna.it