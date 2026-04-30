Emilia Romagna | trekking musica e natura per il 1° maggio

In Emilia Romagna, il ponte del 1° maggio sarà caratterizzato da eventi legati alla musica, al trekking e alla natura. La regione organizza diverse attività e iniziative che coinvolgono i partecipanti in escursioni e spettacoli musicali all'aperto. Le manifestazioni si svolgono in varie località, offrendo occasioni di svago e aggregazione per chi desidera trascorrere la giornata immerso nella natura.

? Cosa sapere L'Emilia Romagna propone eventi tra musica, trekking e natura per il ponte del 1° maggio.. Le iniziative a Rimini, Cattolica e Vernasca puntano a diversificare i flussi turistici regionali.. Dalle colline bolognesi ai parchi di Rimini e ai vigneti piacentini, l’Emilia Romagna si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per il ponte del 1° maggio 2026 con un calendario che spazia dal trekking musicale al relax tra i fiori. Il territorio regionale punta tutto sulla riconnessione con la natura e sul movimento, proponendo un ventaglio di attività che permetteranno di staccare dalla routine quotidiana attraverso esperienze immersive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emilia Romagna: trekking, musica e natura per il 1° maggio Notizie correlate Camminare, che passione: trekking, visite guidate e degustazioni in Emilia-Romagna. Il programma'I love cammini' fa il pieno di eventi fino a novembre: tra natura, arte e spiritualità alla scoperta di borghi, santuari, alberi monumentali e... Escursioni e trekking: 5 itinerari imperdibili per la primavera in Emilia RomagnaBologna, 21 marzo 2026 – La primavera è alle porte, le giornate si allungano e c’è tanta voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026; Ponte del Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, crociere sul Po, manieri storici, parchi divertimento e tanto altro; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Sistema Appennino - 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana. Emilia-Romagna, tutti pazzi per il trekking e i cammini: la prima fiera italiana dedicata al boom del turismo lentoFino a domenica 19 aprile una full immersion nel mondo delle escursioni con «Passo dopo Passo» in programma negli spazi del DumBo. Saranno presentati più di 200 appuntamenti previsti lungo i cammini d ... corrieredibologna.corriere.it Eventi 1 maggio 2026 all’aria aperta da non perdere in Emilia RomagnaUn lungo weekend di eventi tra forest bathing, ciclismo, street food, trekking, pic nic e tanto altro per dare spazio al relax e alla riconnessione con la natura ... msn.com #TDR2026, #Under17Futsal: il Lazio cerca il settimo titolo, l’Emilia Romagna alla prima finale di categoria - facebook.com facebook #Sanità. L’ #EmiliaRomagna centra il primo obiettivo della missione Salute del #Pnrr: oltre 80 milioni di euro di investimento per 272 nuove apparecchiature ad alta tecnologia già in funzione nelle strutture sul territorio. La #notizia regioneer.it/Sanita-Pnrr-20 x.com