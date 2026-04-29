Primo Maggio in Emilia-Romagna | concerti mostre manieri storici parchi divertimento

Da bolognatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia-Romagna, il ponte del Primo Maggio porta con sé una serie di iniziative e occasioni di svago. Sono in programma concerti, esposizioni di mostre e visite a manieri storici. Inoltre, molti parchi divertimento resteranno aperti, offrendo momenti di divertimento per famiglie e visitatori di tutte le età. La regione si anima con eventi che spaziano tra musica, arte e natura, creando un calendario ricco di opportunità.

L’Emilia-Romagna si prepara a vivere un Ponte del Primo Maggio ricco di emozioni, gusto, cultura e sano movimento all’aria aperta. Tante le proposte, dai Parchi di Divertimento e naturali della Romagna, che accolgono grandi e piccoli ospiti con attrazioni, show e aree verdi, alle mostre nelle.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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