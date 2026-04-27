Risolvere enigmi per strada | il gioco che sta conquistando l’Italia arriva a Parma
A Parma si aggiunge una nuova tappa per il gioco di enigmi che coinvolge i partecipanti nelle strade delle città italiane. Dopo aver fatto tappa in diverse località del Paese, il gioco ClueGo arriva anche in questa città, portando con sé sfide e rompicapi che si svolgono all’aperto. La presenza a Parma si inserisce in un circuito che ha già visto coinvolte numerose altre città italiane.
Dopo aver conquistato Bologna, Modena, Ferrara e altre sedici città italiane, ClueGo aggiunge Parma alla sua mappa. La web app che trasforma le città in cacce al tesoro urbane arriva con un percorso inedito che promette di far vedere la Città Ducale con occhi completamente nuovi — anche a chi ci.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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