Musei e parchi | nuovi menu e sconti ha il biglietto

Nei musei e nei parchi cittadini sono in arrivo nuove offerte nei punti ristoro e sconti sui biglietti d’ingresso. I menu dei bar di alcuni luoghi storici sono stati aggiornati, con proposte alimentari diverse rispetto al passato. Inoltre, sono stati introdotti sconti sui prezzi dei biglietti d’ingresso per determinate categorie di visitatori. Queste novità sono state comunicate ufficialmente dagli enti responsabili, senza specificare ancora i dettagli sui tempi di applicazione o sui soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come cambieranno i menu nei bar di Palazzo Reale e del Castello?. Chi riceverà gli sconti sui prezzi nei punti ristoro dei musei?. Cosa dovranno cambiare i gestori per rispettare il decoro dei monumenti?. Perché i concessionari dovranno ospitare eventi gratuiti del Comune?.? In Breve Sconti per possessori di biglietto e personale comunale nei siti culturali.. Menu tematici e arredi coerenti con luoghi come GAM o Palazzo Reale.. Catering a prezzi agevolati per eventi gratuiti organizzati dal Comune.. Obbligo di servizio durante tutti gli orari di apertura dei siti pubblici.. La giunta comunale ha approvato ieri un atto di indirizzo che stabilisce nuove regole per i gestori dei servizi di ristorazione e caffetteria all’interno dei musei, delle biblioteche, dei parchi archeologici e dei complessi monumentali della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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