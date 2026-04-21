Musei e Parchi archeologici di Capri biglietto d’ingresso unico e abbonamento annuale

I Musei e i Parchi archeologici di Capri hanno annunciato l’introduzione di un biglietto d’ingresso unico e di un abbonamento annuale, chiamato Musei di Capri Card. Questa iniziativa permette di accedere a tutte le strutture con un solo titolo e di sottoscrivere un abbonamento per visite multiple nel corso dell’anno. La novità riguarda le modalità di accesso e l’offerta di un titolo valido per più ingressi.

I Musei e i Parchi archeologici di Capri introducono il biglietto d'ingresso unico e l'abbonamento annuale (Musei di Capri Card). Al via una nuova stagione per il patrimonio culturale dell’Isola di Capri: dal 18 aprile 2026 viene introdotto il biglietto di ingresso che unisce in un’unica rete museale alcuni tra i più importanti siti museali ed archeologici del Comune di Anacapri e del Comune di Capri: Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico Nazionale di Capri, Villa Jovis, Grotta Azzurra, Casa Rossa e Villa Damecuta. Un sistema integrato che valorizza un patrimonio straordinario e lo rilancia con l’autonomia speciale prevista dalla recente Riforma del Ministero della Cultura (D.🔗 Leggi su 2anews.it

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