' Musei che uniscono un mondo diviso' | cultura e inclusione alla Reggia

Lunedì 18 maggio si svolgerà alla Reggia di Caserta un evento intitolato “Musei che uniscono un mondo diviso”. L'incontro è promosso dal coordinamento regionale Campania di ICOM Italia e organizzato in collaborazione con la direzione del complesso vanvitelliano. L’obiettivo è discutere il ruolo dei musei come luoghi di inclusione e di confronto tra diverse comunità. La partecipazione è rivolta alle figure coinvolte nel settore culturale e museale della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui