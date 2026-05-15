' Musei che uniscono un mondo diviso' | cultura e inclusione alla Reggia
Lunedì 18 maggio si svolgerà alla Reggia di Caserta un evento intitolato “Musei che uniscono un mondo diviso”. L'incontro è promosso dal coordinamento regionale Campania di ICOM Italia e organizzato in collaborazione con la direzione del complesso vanvitelliano. L’obiettivo è discutere il ruolo dei musei come luoghi di inclusione e di confronto tra diverse comunità. La partecipazione è rivolta alle figure coinvolte nel settore culturale e museale della regione.
Si terrà lunedì 18 maggio alla Reggia di Caserta l’incontro dal titolo “Musei che uniscono un mondo diviso”, iniziativa promossa dal coordinamento regionale Campania di ICOM Italia in collaborazione con la direzione del complesso vanvitelliano.L’evento si svolgerà nel Bosco Vecchio della Reggia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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