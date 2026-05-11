Musei che uniscono un mondo diviso torna la Giornata internazionale | Apriamo i luoghi della cultura in Sicilia

Il 18 maggio si svolge la Giornata internazionale dei musei, promossa dall’International Council of Museums. Anche quest’anno, la Regione Siciliana aderisce all’evento, che prevede l’apertura di musei e luoghi culturali dell’isola. L’iniziativa mira a favorire l’accesso pubblico e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico. La giornata coinvolge diverse strutture che rimarranno aperte al pubblico senza costi o con ingressi gratuiti.

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