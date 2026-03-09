Troppi infortuni sul lavoro Procura e Asl di Roma firmano un nuovo protocollo per gli interventi

La Procura e l’Asl di Roma hanno firmato un nuovo protocollo che stabilisce le procedure da seguire in caso di infortuni sul lavoro. Il documento definisce le modalità di intervento e di indagine di polizia giudiziaria. La collaborazione tra le due istituzioni mira a regolare le attività legate a questi incidenti e a garantire un approccio coordinato.

Il documento nasce con l'obiettivo di contrastare un fenomeno che ha assunto una "dimensione allarmante" nella Capitale. Tutte le novità Un nuovo protocollo di intesa per definire gli interventi e le indagini di polizia giudiziaria nei casi di infortuni sul lavoro a Roma. L'accordo è stato firmato dal procuratore della Repubblica, Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto, Antonino Di Maio, e dai direttori generali delle Asl di Roma, Giuseppe Quintavalle (Roma 1), Francesco Amato (Roma 2), e Laura Figorilli (Roma 3), alla presenza di Andrea Urbani, direttore Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria della Regione e nasce dalla necessità di contrastare un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti.