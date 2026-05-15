Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito in una piazza mentre si trovava con un amico al bar. Tre o quattro giovani lo hanno circondato e colpito con violenza, causando lesioni. L'aggressione è avvenuta mentre il ragazzo stava difendendo un amico da un altro gruppo di persone. L’episodio si è verificato durante una serata di movida, in un momento di aggregazione notturna. La vittima ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica.

Stava prendendo da bere con un suo amico al bar, come ogni sabato sera, quando un gruppo di quattro ragazzi, lo hanno accerchiato e picchiato violentemente. Il fatto è accaduto, la notte tra sabato e domenica scorsi, ancora una volta in piazza Mercato, nel centro storico di Foggia, teatro di innumerevoli aggressioni e violenze. Secondo la denuncia dei genitori del giovane 17enne, il ragazzo sarebbe stato vittima del pestaggio reo di aver preso le difese del suo amico oggetto di scherno del gruppo. Il 17 enne avrebbe chiesto di non continuare e a quel punto i quattro lo avrebbero accerchiato e picchiato violentemente con calci e pugni soprattutto verso il volto, causandogli ferite ed escoriazioni gravi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Movida violenta, aggredito un 17enne in piazza. Aveva difeso un amico

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