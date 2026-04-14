Un ragazzo di 17 anni, considerato un promettente campione di boxe, è stato arrestato in relazione a un’aggressione avvenuta in piazza, che ha portato alla morte di un uomo. Secondo le testimonianze, la vittima avrebbe riferito di essere stata colpita dal ragazzo prima di perdere la vita. La vicenda ha suscitato reazioni nella comunità, con una fiaccolata organizzata in serata.

MASSA – Viene descritto come una promessa della boxe, anzi un campione – uno dei tre minori indagati nella vicenda – il 17enne sottoposto a fermo per l’omicidio di Giacomo Bongiorni. Ha vinto molti incontri ed è apprezzato nell’ambiente pugilistico massese. Durante gli interrogatori di domenica, avrebbe detto agli inquirenti che Bongiorni lo avrebbe colpito al setto nasale e quindi di aver reagito. Lo riporta il Corriere della Sera aggiungendo che analogo racconto sarebbe stato fatto dal 23enne, uno dei due maggiorenni fermati in carcere. Inoltre, secondo quanto riportano altri quotidiani, anche i genitori degli altri arrestati dicono che i loro figli si sarebbero difesi da un’aggressione di Bongiorni e del fratello della fidanzata, Gabriele Tognocchi, davanti al kebab di piazza Palma, la sera di sabato 11 aprile.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: è campione di boxe il 17enne arrestato. “Bongiorni mi aveva colpito”. Stasera fiaccolata

Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a MassaÈ una promessa della boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni in piazza a Massa.

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