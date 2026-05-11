Movida violenta a Foggia 17enne pestato dal branco in piazza Mercato

A Foggia, in piazza Mercato, si è verificato un episodio di violenza durante la movida, quando un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un gruppo di persone. La lite si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare i responsabili. La zona, già al centro di discussioni per i problemi legati alla vita notturna, si trova ora nuovamente sotto i riflettori.

Ancora un episodio di malamovida e ancora una volta teatro dell’aggressione è piazza Mercato, da tempo al centro delle preoccupazioni di residenti e famiglie. L’ultimo episodio risale alla notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, quando un ragazzo di 17 anni di Foggia è stato brutalmente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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