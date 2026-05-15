Movida | presto tre livelli di sanzioni Un ristoratore | Dovrò pagare un vigilante 250 euro a sera
A Lecce si prepara l’introduzione di tre livelli di sanzioni per la movida, in risposta alle recenti tensioni legate alla gestione degli aspetti di sicurezza e ordine pubblico. Un ristoratore locale ha segnalato che dovrà sostenere un costo di 250 euro a sera per il pagamento di un vigilante, evidenziando le difficoltà pratiche legate all’applicazione delle nuove misure. La situazione si inserisce in un contesto più ampio, in cui l’ultimo episodio di violenza a Taranto ha portato alla proclamazione del lutto cittadino per un lavoratore di origini straniere aggredito senza motivo.
LECCE – Prima che ci scappi il morto. Come è avvenuto pochi giorni fa a Taranto, dove è stato accerchiato e massacrato senza motivo da un gruppo di giovanissimi Sako Bakari, lavoratore di origini straniere, che domani sarà ricordato dalla comunità leccese con la proclamazione del lutto cittadino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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