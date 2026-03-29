Durante il fine settimana, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in diverse zone della città, concentrandosi sulla movida e sul rispetto delle norme di sicurezza. Sono state identificate e multate cinque persone che esercitavano l’attività di parcheggiatore abusivo, con sanzioni complessive superiori ai 50 mila euro. L’intervento si inserisce in un'operazione programmata dal questore, come stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le infrazioni stradali più comuni, rilevate durante i controlli tra le vie della movida, riguardano: la mancata revisione, l’assenza di copertura assicurativa e il mancato utilizzo del casco nel caso dei motociclisti La questura ha dispiegato uomini e mezzi in zona centro, con il coordinamento di un proprio ufficiale, che si è avvalso di pattuglie della polizia, della guardia di finanza, della polizia locale e dell’esercito italiano, oltre che del supporto operativo del x reparto mobile e della polizia scientifica. Sono stati realizzati posti di controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Movida sicura, multati cinque parcheggiatori abusivi: sanzioni stradali per oltre 50 mila euro

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