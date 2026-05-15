Movida del weekend nel Pescarese | da Sal8 a Pepito con gli Scena Muta
Nel Pescarese, il fine settimana della movida si anima con diversi eventi e aperture di locali. Tra le proposte ci sono serate al Sal8 e al Pepito, dove si esibiscono anche gli Scena Muta. Con l’arrivo dell’estate, aumentano gli appuntamenti nei locali cittadini e sulla costa, segnando l’inizio di una stagione di eventi e serate animate che coinvolgono residenti e visitatori. Le attività si susseguono tra locali notturni e eventi sulla spiaggia, con un incremento di presenze rispetto ai periodi precedenti.
Iniziano ad aumentare gli appuntamenti estivi che con l’arrivo dell’estate si iniziano a intensificare tra i locali in città e quelli sulla costa. Il Sal8 conquista ancora: sold out per la Swing & Jazz Night. E ora si guarda al grande weekend del 15 e 16 maggio. Un’altra serata da tutto esaurito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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