Movida nel Pescarese | tutte le serate da non perdere

Venerdì 24 aprile, il locale Sal8 di Spoltore ospiterà un nuovo evento musicale. La serata si inserisce nella programmazione delle attività di intrattenimento nella zona del Pescarese, con l’obiettivo di offrire un appuntamento dedicato alla musica dal vivo. Le serate di questo tipo sono parte di un calendario che prevede eventi simili in diverse location della regione.

Venerdì 24 Aprile il Sal8 di Spoltore torna con un nuovo appuntamento live, pronto a sorprendere ancora. Protagonisti della serata: Aldo Sabatini, voce e chitarra, e Rizziero Palladini, piano. Due professionisti, due sensibilità artistiche, per una serata fatta di emozioni, eleganza e momenti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Leggi anche: Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdere

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Gli esercenti del centro storico accendono la movida, ma di mattina: c'è Good Morning Pescara Vecchia; A Pescara vecchia si riaccende la movida ma la musica è troppo alta; Movida sotto la lente a Pescara: licenze revocate, locali sospesi e droga sequestrata; Gli esercenti del centro storico accendono la movida, ma di mattina: c'è 'Good Morning Pescara Vecchia'.

Movida pescarese: licenze revocate e droga sequestrata in diversi localiNon si ferma l’attività di monitoraggio delle forze dell’ordine pescaresi nei luoghi della movida, disposta dal Questore Carlo Solimene. Un’operazione congiunta, che ha visto impegnati uomini della ... abruzzoindependent.it

Movida, controlli a tappetoLicenze revocate e droga sequestrata dalle forze dell'ordine. In una discoteca una porta di sicurezza chiusa con un lucchetto dall'esterno ... rainews.it

Leggi su Tgr Abruzzo Movida, controlli a tappeto Licenze revocate e droga sequestrata dalle forze dell'ordine. In una discoteca una porta di sicurezza chiusa con un lucchetto dall'esterno - facebook.com facebook