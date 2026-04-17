Cosa fare questo weekend? Nino Frassica e Stefano Nazzi ma anche libri e movida nel Pescarese
Questo fine settimana nel Pescarese si svolgono diversi eventi tra spettacoli, mostre e incontri culturali. Tra gli appuntamenti principali ci sono performance di Nino Frassica e Stefano Nazzi, accompagnate da esposizioni d’arte e vernissage. La zona si anima anche con attività legate alla movida e occasioni per leggere e approfondire con libri e presentazioni. Un ricco programma che offre diverse possibilità di svago e intrattenimento.
Sarà un altro fine settimana all’insegna di numerosi appuntamenti, soprattutto esilaranti, ma anche ricchi di mostre e vernissage. Arriveranno a Pescara Nino Frassica e Stefano Nazzi, ci saranno lezioni di tangoterapia e si terranno speciali incontri.Conosciamo tutti gli eventi da non perdere.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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