Cosa fare questo weekend? Nino Frassica e Stefano Nazzi ma anche libri e movida nel Pescarese

Questo fine settimana nel Pescarese si svolgono diversi eventi tra spettacoli, mostre e incontri culturali. Tra gli appuntamenti principali ci sono performance di Nino Frassica e Stefano Nazzi, accompagnate da esposizioni d’arte e vernissage. La zona si anima anche con attività legate alla movida e occasioni per leggere e approfondire con libri e presentazioni. Un ricco programma che offre diverse possibilità di svago e intrattenimento.