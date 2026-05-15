Movida a Napoli le proposte dei giovani | dalle navette notturne all' apertura di spazi di aggregazione

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, la Commissione polizia municipale e legalità del Consiglio comunale di Napoli si è riunita per discutere le proposte dei giovani legate alla vita notturna in città. Alla riunione hanno partecipato l’assessora al turismo e alle attività produttive e rappresentanti della polizia locale. Tra i temi affrontati ci sono state le iniziative per favorire trasporti notturni e la creazione di nuovi spazi di aggregazione. La discussione si è concentrata su possibili interventi per migliorare la movida nel rispetto delle norme di sicurezza.

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La Commissione polizia municipale e legalità del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Pasquale Esposito, si è riunita questa mattina, con la partecipazione dell’assessora al turismo e alle attività produttive Teresa Armato, e della polizia locale partenopea, per approfondire le misure di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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