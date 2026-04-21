Giovani dalla Regione oltre 200mila euro per Parma | focus su Appennino e spazi di aggregazione

La Regione ha destinato oltre 200mila euro a Parma per progetti rivolti ai giovani, con particolare attenzione all’Appennino e agli spazi di aggregazione. Le risorse sono state assegnate per sostenere iniziative che promuovano opportunità di partecipazione e creino nuovi luoghi di incontro. Gli interventi riguardano diverse aree del territorio, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e la socializzazione tra i giovani residenti.

Opportunità, spazi e partecipazione: sono queste le direttrici degli investimenti destinati ai giovani nel territorio parmense. Nell’ambito del piano della Regione Emilia-Romagna, che nel 2026 finanzierà 74 progetti con oltre 2,1 milioni di euro, a Parma andranno 7 interventi per un totale di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Campania baciata dalla fortuna vinti oltre 200mila euro tra 10eLotto e LottoTempo di lettura: 2 minutiLa fortuna torna a fare tappa in Campania, dove nelle ultime estrazioni di 10eLotto e Lotto sono stati distribuiti premi... Santa Maria a Monte: dalla Regione 200mila euro per la riqualificazione del parcheggio dell'asiloIl parcheggio dell’asilo nido di Santa Maria a Monte sarà al centro di un intervento di riqualificazione sostenuto dalla Regione Toscana con un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione, investimenti per oltre tre milioni di euro per i giovani infermieri; Dalla Regione 4 milioni di euro per i giovani disoccupati; Vinitaly, al via a Verona la 58ma edizione della quattro giorni dedicata al vino con oltre 110 aziende sarde. L’assessore Agus: Una vetrina internazionale per confermare la qualità dei nostri prodotti e progettare il futuro del settore; Spettacolo dal vivo, dalla Regione più di 3,6 milioni di euro per altre 9 residenze artistiche. Autismo: dalla Regione oltre 2,2 milioni per progetti di vita autonoma e inclusioneLa Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato la programmazione degli interventi finanziati con il Fondo ministeriale per le persone con disturbi del ... chiamamicitta.it Autismo, dalla Regione oltre 8 milioni di euro per progetti inclusioneAbbiamo investito oltre 8 milioni di euro in progetti concreti: percorsi di socializzazione per minori e giovani, attività sportive e culturali, iniziative del terzo settore e formazione ... canicattiweb.com Mascalucia, Daniele Barbaro nominato nuovo segretario cittadino dei Giovani di Forza Italia. Gli auguri di buon lavoro da Damiano Marchese e dal gruppo consiliare per il nuovo percorso politico sul territorio. https://www.freepressonline.it/2026/04/21/mascalu facebook Il 60% degli italiani - e addirittura il 68% dei giovani, fonte Radar Swg - vuole un’Unione Europea più unita, più forte e più efficiente, il doppio di quanti ancora puntano sul rafforzamento degli Stati nazionali. È questa la partita decisiva dei prossimi anni. Meloni x.com