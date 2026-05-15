Mourinho senza rivali | in Spagna confermano la sua corsa solitaria verso la panchina del Real Madrid
In Spagna si parla ormai da settimane di un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Secondo alcune fonti locali, il club avrebbe già deciso di puntare sull’ex allenatore portoghese, ritenendolo l’unica opzione concreta per la prossima stagione. Non ci sarebbero altri candidati in corsa, e la decisione sembrerebbe ormai presa, anche se non è stata ancora annunciata ufficialmente. La situazione resta calda e molto discussa tra gli addetti ai lavori.
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