Mourinho senza rivali | in Spagna confermano la sua corsa solitaria verso la panchina del Real Madrid

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Spagna si parla ormai da settimane di un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Secondo alcune fonti locali, il club avrebbe già deciso di puntare sull’ex allenatore portoghese, ritenendolo l’unica opzione concreta per la prossima stagione. Non ci sarebbero altri candidati in corsa, e la decisione sembrerebbe ormai presa, anche se non è stata ancora annunciata ufficialmente. La situazione resta calda e molto discussa tra gli addetti ai lavori.

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