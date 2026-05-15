Mourinho fa tiki taka sul contratto | Ho ricevuto la proposta di rinnovo dal Benfica La vedrò dopo domenica

Da ilnapolista.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico portoghese ha annunciato di aver ricevuto una proposta di rinnovo dal Benfica e di volerla valutare dopo la partita di domenica. Le voci su un possibile ritorno al Real Madrid continuano a circolare, anche se il suo passato con la squadra spagnola si è concluso con due stagioni caratterizzate da scarsi risultati, in particolare per le difficoltà di gestire uno spogliatoio complesso. La doppia esperienza con alcuni giovani giocatori è stata giudicata fallimentare.

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Le voci di un ipotetico ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid si susseguono da un po’: la duplice esperienza Alonso-Arbeloa è stata fallimentare, a dir poco, dimostrando l’incapacità dei due giovanissimi di gestire uno spogliatoio complesso come quello madridista. Ecco, Mourinho indubbiamente riporterebbe l’ordine necessario, questo poco ma sicuro. Il diretto interessato, tuttavia, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l’Estoril, ha sapientemente evitato le domande che inevitabilmente gli sono state poste sull’argomento. Vedete, anche lui fa tiki-taka, anche sul contratto. Le sue parole riportate da Record. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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