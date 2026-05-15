Mourinho fa tiki taka sul contratto | Ho ricevuto la proposta di rinnovo dal Benfica La vedrò dopo domenica

Il tecnico portoghese ha annunciato di aver ricevuto una proposta di rinnovo dal Benfica e di volerla valutare dopo la partita di domenica. Le voci su un possibile ritorno al Real Madrid continuano a circolare, anche se il suo passato con la squadra spagnola si è concluso con due stagioni caratterizzate da scarsi risultati, in particolare per le difficoltà di gestire uno spogliatoio complesso. La doppia esperienza con alcuni giovani giocatori è stata giudicata fallimentare.

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