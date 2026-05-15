Mourinho allontana le voci sul Real Madrid | Nessun contatto il Benfica mi ha proposto il rinnovo! La prossima una settimana chiave per me

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Benfica ha chiarito di non aver ricevuto nessun contatto dal Real Madrid, confermando invece di aver ricevuto una proposta di rinnovo dal club portoghese. Ha aggiunto che la prossima settimana sarà decisiva per le sue decisioni future. Le indiscrezioni sul suo possibile trasferimento a un top club spagnolo sono state smentite, e si è concentrato sulla situazione contrattuale attuale. Al momento, nessun altro dettaglio riguardo a possibili sviluppi è stato comunicato.

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