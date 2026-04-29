Un allenatore noto per le sue esperienze in diverse squadre europee ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di entrare nel calcio internazionale, confermando così la sua volontà di rimanere nel ruolo attuale. Nel frattempo, continuano a circolare voci riguardo a un possibile ritorno in una delle principali squadre spagnole, con discussioni che si prolungano nel tempo. La questione del suo futuro resta al centro di molte speculazioni nel mondo del calcio.

2026-04-29 13:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Jose Mourinho ha escluso di passare alla dirigenza internazionale, aggiungendo ulteriore peso al suggerimento che sta resistendo per un secondo tentativo al Real Madrid. Mourinho sarebbe la scelta preferita del presidente del Real Madrid Florentino Perez per sostituire Alvaro Arbeloa, che lascerà il club a fine stagione. Il 63enne è attualmente sotto contratto con il Benfica fino a giugno 2027, ma ha una clausola di uscita che può essere attivata da lui, o dai giganti di Lisbona, a fine stagione. Né Mourinho né il presidente del Benfica Rui Costa...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Jose Mourinho al Real Madrid: l’allenatore del Benfica apre i suoi piani futuri mentre continuano le voci sul Bernabeu

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