Quando la MotoGP su TV8 oggi GP USA 2026 | orario qualifiche e Sprint in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di MotoGP, Moto2 e Moto3 si svolgeranno sabato 28 marzo, con inizio alle 16:50 e conclusione alle 20:20. La sessione si terrà in diretta su TV8 e comprende le prove di tutte e tre le classi prima delle gare di domenica. La giornata prevede anche la Sprint Race, trasmessa in chiaro.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio degli USA 2026 si disputeranno sabato 28 marzo dalle ore 16:50 alle 20:20. Dopodiché, alle ore 21:00 inizierà la Sprint della top-class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 22 marzo. Gli orari indicati sono, ovviamente, quelli del nostro Paese. Peraltro, bisognerà fare attenzione a non confondersi con il cambio d’ora. Nel Texas l’ ora legale è entrata in vigore già l’ 8 marzo! Pertanto, la differenza tra orario locale e nostrano, aumenterà di un’ora tra il sabato e la domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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