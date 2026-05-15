Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna è iniziato venerdì 15 maggio, segnando il sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. La giornata ha visto le sessioni di prove libere e qualifiche, con alcune assenze significative come quella di un pilota di rilievo, che non ha preso parte alle gare di oggi. La casa di Aprilia si presenta con buone speranze, puntando a mantenere il proprio vantaggio nel campionato, mentre le altre squadre si preparano alle sfide di domani.

Nella giornata odierna, venerdì 15 maggio, scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, si inizierà a fare sul serio con due turni di estrema rilevanza incastonati in una tappa che, già di per sé, andrà a scrivere in ogni modo una pagina fondamentale dell’intera annata. Inutile girarci attorno, l’assenza di Marc Marquez (ko dopo l’incidente di Le Mans e sottoposto ad una doppia operazione a spalla e piede destro) andrà a condizionare completamente l’appuntamento spagnolo e, guardando più ad ampio raggio, l’intero campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, scatta il weekend catalano. Marquez è out: Aprilia vuole continuare nel proprio dominio

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