Archiviato il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, sul circuito di Goiânia restava da capire se l’esito della Sprint Race si sarebbe confermato. Nella gara del sabato, lo spagnolo Marc Marquez (Ducati) aveva trionfato con classe e intelligenza, precedendo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e un ritrovato Jorge Martin (Aprilia). Il verdetto della domenica ha sorriso all’Aprilia, ma con un protagonista diverso: Marco Bezzecchi, rimasto fuori dal podio nella Sprint. Il romagnolo ha firmato una prestazione straordinaria, dominando dall’inizio alla fine con un passo sull’1’18” basso, sufficiente a piegare la resistenza degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi e Aprilia, che dominio a Goiânia in MotoGP! Vittoria e vetta del Mondiale. Marc Marquez giù dal podio, Bagnaia cade

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Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Brasile di MotoGP, davanti al compagno di scuderia Martin. Bellissimo il duello alle spalle dei due piloti Aprilia tra Marquez e Di Giannantonio: https://fanpa.ge/zLPFG facebook

#MotoGP #BrazilianGP In una gara accorciata di ben 8 giri, Marco Bezzecchi e la Aprilia dominano la scena. Replica in toto il dominio di Buriram, prosegue la striscia di vittorie consecutive (4) considerando il finale di stagione 2025 e si appropria della leaders x.com