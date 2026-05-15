MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Catalogna 2026 | Martin costretto al Q2! Bezzecchi attento
Nelle sessioni di pre-qualifiche del GP di Catalogna, quarta tappa del Mondiale MotoGP, Pedro Acosta ha registrato il miglior tempo sul circuito di Barcellona. A causa di un risultato non sufficiente, il pilota di riferimento è stato costretto a passare dalla Q1 alla Q2 per accedere alla fase successiva. Tra gli altri piloti in evidenza, alcuni si sono concentrati a evitare rischi in vista delle qualifiche ufficiali, mentre altri hanno mostrato segnali di miglioramento nelle ultime prove.
Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. L’alfiere della KTM ha fermato il cronometro su 1:38.710 e ha preceduto di 18 millesimi il connazionale Alex Marquez (Ducati Gresini) di 70 millesimi il compagno di squadra Brad Binder, vicinissimi anche Raul Fernandez (quarto a 78 millesimi con l’Aprilia clienti), Johann Zarco (quinto con la Honda, a 79 millesimi) e Fabio Di Giannantonio (sesto con la Ducati VR46 a 0.109). Marco Bezzecchi ha risposto presente in sella alla Aprilia: il leader del Mondiale si trova in settima posizione con un distacco di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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