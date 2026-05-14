MotoGP orari prove libere GP Catalogna 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Il campionato mondiale di MotoGP 2026 riprende con il sesto appuntamento stagionale in Catalogna, dopo la conclusione del weekend a Le Mans. Le prove libere sono programmate per domani e saranno trasmesse in diretta su TV8 e Sky, con orari ancora da definire. La gara si svolgerà sul circuito catalano, e il programma include sessioni di prove libere, qualifiche e la corsa finale. Le aspettative sono alte per questa tappa del campionato, che vedrà protagonisti i piloti più competitivi della stagione.

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Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2026. Dopo aver messo in archivio il weekend di Le Mans, si tornerà subito in azione in occasione del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento della stagione. Si correrà, come tradizione, sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, per una delle tappe classiche del calendario che, com’è ben noto, non vedrà al via Marc Marquez. Come arriviamo all’appuntamento catalano? Nella classe regina, dopo il ko del Cabroncito, tutto sembra portare verso un duello interno in casa Aprilia per il titolo. Marco Bezzecchi rimane in vetta con 128 punti con una sola lunghezza di margine su Jorge Martin, reduce dalla doppietta francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, orari prove libere GP Catalogna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: MotoGP, orari prove libere GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky Leggi anche: MotoGP, orari prove libere GP Francia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky Temi più discussi: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, orari GP Francia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint del Gp Francia: orari e dove vederle in tv (in chiaro); MotoGP GP Francia, gli orari di qualifiche, sprint e gara al GP Le Mans il 9 e 10 maggio: dove vederle in tv. Diretta MotoGp | Pre-qualifiche streaming video tv GP Francia 2026 Le Mans: Zarco, ruggito Honda! (8 maggio)Diretta MotoGp prove libere GP Francia 2026 Le Mans live streaming video tv oggi venerdì 8 maggio: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net MotoGP oggi in tv, GP Francia 2026: orari 8 maggio, streaming, programma TV8Venerdì 8 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Francia, quinto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Le Mans, le ... oasport.it