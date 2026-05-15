Venerdì 15 maggio si svolge la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP 2026. La gara si terrà in Andalusia e viene trasmessa in diretta televisiva su TV8. Gli appassionati possono seguire gli orari delle sessioni di prove e i programmi dedicati alla manifestazione, disponibili anche in streaming online. La giornata prevede diverse sessioni di test sui circuiti di Montmeló, con la partecipazione dei piloti ufficiali e delle squadre coinvolte nel campionato.

Venerdì 15 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Montmeló, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da un solo punto, a vantaggio del romagnolo. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari 15 maggio, streaming, programma TV8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP Grand Prix Build Up the 2026 Brazilian GP

Sullo stesso argomento

MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyVenerdì 15 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto round del Motomondiale 2026.

MotoGP, GP Catalogna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 15-17 maggio a BarcellonaNel week end dell’15-17 maggio il Motomondiale tornerà in scena a Barcellona, per il GP di Catalogna.

MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyVenerdì 15 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Montmeló, le ... oasport.it

Altri sport in TV oggi 10 maggio 2026 11:00 Tennis Roma 6a giornata Sky 12:00 Giro d’Italia Plovdiv-Sofia 3 tappa Eurosport 14:00 MotoGP GP Francia Sky 17:00 Basket Serie A Trento-Olimpia Milano Sky 21:30 Basket NBA Philadelphia-NY Knicks Sky La list x.com

MotoGP oggi in tv, GP Francia 2026: orari warm-up e gara, streaming, differita TV8 in chiaroIl Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, quinto round stagionale, in programma oggi, domenica 10 maggio, ... oasport.it

Imparare una nuova lingua o parlare inglese? Un #MotoGP dilemma reddit