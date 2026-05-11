Dal 15 al 17 maggio, il campionato mondiale di motociclismo torna a disputarsi a Barcellona, con il Gran Premio di Catalogna. La gara si svolgerà sul circuito situato nella città catalana, mentre gli orari e il programma degli eventi sono stati comunicati. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche su piattaforme di streaming, secondo le modalità ufficiali.

Nel week end dell’15-17 maggio il Motomondiale tornerà in scena a Barcellona, per il GP di Catalogna. Su uno dei tracciati di maggior tradizione in calendario si riprenderà a competere e in terra catalana piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista old style, dove i punti di sorpasso non sono molti, e la velocità di percorrenza in curva è determinante. In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da un solo punto, a vantaggio del romagnolo. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Catalogna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 15-17 maggio a Barcellona

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