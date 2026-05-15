MotoGP i risultati delle pre qualifiche a Barcellona | male Bagnaia e Martin la classifica dei tempi

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle pre qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP, Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi in prima posizione. Tra i piloti italiani, Pecco Bagnaia e Jorge Martin sono rimasti fuori dalla top 10 e sono stati costretti a passare dal Q1 per tentare di accedere alla fase successiva. La classifica dei tempi evidenzia le difficoltà di alcuni protagonisti del campionato, mentre altri si sono posizionati più in alto rispetto alle aspettative.

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Pedro Acosta chiude davanti a tutti le pre qualifiche del GP di Catalogna MotoGP 2026 a Barcellona. Fuori dalla top 10 Pecco Bagnaia e Jorge Martin, entrambi costretti a passare dal Q1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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