MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Brasile 2026 | Zarco in testa Bagnaia unico italiano in top10

Nella sessione di pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, Johann Zarco ha segnato il miglior tempo, posizionandosi in testa alla classifica. Tra i piloti italiani, Bagnaia è l’unico ad aver raggiunto la top10. La giornata ha visto diverse squadre in pista, con risultati che determineranno la griglia di partenza. La gara si avvicina e i risultati di oggi influiranno sulle qualifiche ufficiali.

Va in archivio con il miglior tempo di Johann Zarco la sessione di pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota francese del team LCR Honda ha brillato sul tracciato di Goiania con gomme slick in condizioni di asfalto leggermente scivoloso per via della caduta a intermittenza di alcune gocce di pioggia, stampando un notevole 1’21?257. Molto bene in questo contesto anomalo anche il nove volte campione del mondo Marc Marquez, sempre efficace su piste con scarsa aderenza e autore del secondo riscontro cronometrico con la Ducati ufficiale a soli 125 millesimi dalla vetta. Primo vero exploit dell’anno per il rookie turco proveniente dalla Superbike Toprak Razgatlioglu, ottimo terzo con la Yamaha Pramac a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Brasile 2026: Zarco in testa, Bagnaia unico italiano in top10 Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi fatica Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Marc Marquez in scia. Bagnaia in top-10, Bezzecchi fuori dalla Q2 Approfondimenti e contenuti su MotoGP risultati e classifica pre... Temi più discussi: PREVIEW: la MotoGP torna in azione in Brasile; MotoGP Brasile 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito; Marc Marquez su Acosta: 'Ora è lui il leader'; Le interviste più belle dal giovedì di Goiania. MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Brasile 2026: Bezzecchi davanti a Marquez, Bagnaia studiaPedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di ... oasport.it GP Brasile 2026 – Classifica Prove: pioggia e sorprese a Goiânia, Zarco batte Marquez e Toprak. Bagnaia 9°, Bezzecchi in Q1La pioggia continua a essere la protagonista principale del weekend di Goiânia. Per il ritorno della MotoGP in Brasile a distanza di 22 anni si spengono i motori e si aprono gli ombrelli, e le Prove ... formulapassion.it MOTOGP - ZARCO AL TOP NELLE PRACTICE DAVANTI A MARQUEZ. SORPRENDE TOPRAK, P20 BEZZECCHI Anche le Practice di Goiania sono state caratterizzate da condizioni mutevoli: la pioggia forte è arrivata a 30 minuti dal termine, non perm - facebook.com facebook 26 minuti al termine delle FP1: due Ducati in vetta Bagnaia a un millesimo da Marc Marquez FP1 LIVE tiny.cc/Bra_FP1_Fb #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com