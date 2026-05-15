Il Campionato del Mondo di MotoGP 2026 si avvicina alla tappa di Catalunya con una classifica molto compatta. Dopo il GP di Le Mans, dove un pilota ha ottenuto una doppietta partendo dalla settima posizione, il distacco tra i primi due nel campionato è di un punto, con un totale di 128 contro 127. La corsa al titolo rimane aperta e ogni risultato potrebbe cambiare le sorti della classifica generale.

Il Mondiale MotoGP arriva a Catalunya con la situazione più tesa della stagione. Dopo la doppietta di Jorge Martín a Le Mans, partito settimo in griglia, il distacco da Marco Bezzecchi è di un solo punto: 128 a 127. Un duello tutto interno all’Aprilia Racing che si gioca sul Circuit de Barcelona-Catalunya, sabato 16 e domenica 17 maggio. Le Mans ha cambiato tutto. La tripletta Aprilia in Francia (Martín, Bezzecchi, Ai Ogura) ha riscritto le gerarchie. Martín ha vinto Sprint e Gara, con la rimonta di domenica da settima posizione in griglia che resta una delle prestazioni più clamorose dell’anno. Bezzecchi era arrivato a Le Mans con un vantaggio di 11 punti: ne ha persi 10 in un weekend. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - MotoGP, GP Catalunya 2026: Aprilia decide il Mondiale?

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