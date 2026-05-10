Al GP di Francia 2026 di MotoGP, Aprilia ha ottenuto una vittoria significativa a Le Mans con Jorge Martin che si è piazzato in prima posizione. Il pubblico, arrivato soprattutto per seguire il pilota locale, ha assistito anche alla presenza di Bezzecchi e Ogura sul podio. La gara si è svolta sotto un cielo parzialmente coperto, con i piloti che hanno dato spettacolo sulla pista francese.

Le Mans diventa la cattedrale di Aprilia. Sotto un cielo francese trattenuto e davanti a un pubblico che era venuto per vedere Quartararo, l’ RS-GP26 ha messo le sue tre ali sul podio: Jorge Martin primo, Marco Bezzecchi secondo, Ai Ogura terzo. Una tripletta storica, la prima di sempre per la casa di Noale a Le Mans. E sullo sfondo, il disastro Ducati: Pecco Bagnaia caduto dalla pole quando era a meno di un secondo da Bezzecchi, Marc Marquez assente perché operato a Madrid dopo il volo del sabato. Martin torna a vincere dopo 588 giorni. Era da Mandalika, Indonesia 2024, che Jorge Martin non vedeva il gradino più alto del podio. Quasi venti mesi di passaggio in Aprilia, di nuova moto da imparare, di campionato in salita.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - MotoGP, GP Francia 2026: festa Aprilia, vince Martin?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, Martin (Aprilia) vince GP Francia: l'Inno spagnolo e la festa sul podio a Le Mans

Notizie correlate

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: Martin non dà scampo a Bezzecchi, tripletta ApriliaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata...

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: Martin precede Bezzecchi ed Ogura. Tripletta ApriliaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata...

Argomenti più discussi: MotoGP Le Mans 2026: orari e dove vedere il gran premio di Francia; MotoGP, orari GP Francia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGP, gli orari di Le Mans su Sky fino alla gara di domenica; MotoGP, Francia: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Le Mans.