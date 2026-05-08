A Le Mans si tiene il Gran Premio di Francia di MotoGP nel weekend. La gara si svolge in un momento in cui il paese si aspetta di essere al centro dell’attenzione, grazie anche alla presenza di diversi vantaggi tecnici e sportivi. La competizione si svolge sulla pista storica, con piloti e squadre che si preparano a confrontarsi su un circuito noto e apprezzato. Tra le case coinvolte, Aprilia si presenta come una delle protagoniste di questa edizione.

Le Mans accoglie la MotoGP nel weekend in cui la Francia, mai come nel 2026, può davvero sentirsi protagonista. Marco Bezzecchi e Jorge Martin arrivano al Bugatti Circuit dopo un test di Jerez chiuso con le quattro RS-GP nelle prime sei posizioni: l’Aprilia è la moto da battere, e i due piloti factory si sono spartiti i primi due posti del Mondiale. Bezzecchi guida con 101 punti, Martin insegue a 11, Diggia è terzo a 71. La storia del weekend è già scritta nei numeri, ma nel paddock c’è un dettaglio che la rende speciale: a Le Mans negli ultimi tre anni hanno vinto Bezzecchi (2023), Martin (2024) e Johann Zarco (2025). Tutti e tre saranno in pista.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - MotoGP, GP Francia 2026: Aprilia padrona a Le Mans?

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