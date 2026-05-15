MotoGP Acosta il più veloce del venerdì di Barcellona Bezzecchi a due facce Martin cade ed è fuori dal Q2!

Le prove libere del venerdì al circuito di Barcellona si sono concluse con un nuovo record di velocità, grazie a un pilota che ha segnato il miglior tempo. Tra i partecipanti, uno si è distinto per le due facce della propria giornata, mentre un altro è finito a terra e non ha potuto accedere alla seconda fase delle qualifiche. La giornata si è chiusa con un risultato improvviso che ha modificato gli equilibri della classifica, segnando l’inizio ufficiale del fine settimana di gare.

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Terminano con un colpo di scena le pre-qualifiche valide per il GP di Catalogna, quinto atto del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il circuito del Montmelò. Jorge Martin, uno dei piloti più in forma del momento reduce da un fine settima perfetto in quel di Le Mans, sarà infatti costretto a partire dalla Q1 a causa di una caduta arrivata nelle battute finali della sessione. Si tratterà della prima volta che l’ex detentore del titolo si ritroverà a battagliare per conquistare le qualifica che conta in questa stagione, complice una scivolata arrivata a due minuti dalla bandiera a scacchi. Prestazione altalenante... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Acosta il più veloce del venerdì di Barcellona. Bezzecchi a due facce, Martin cade ed è fuori dal Q2! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez Sullo stesso argomento MotoGP, Alex Marquez il più veloce in FP1 a Barcellona. Cade Martin, buon passo per BezzecchiSi è appena conclusa con il miglior tempo di Alex Marquez la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesta... MotoGp Le Mans, Zarco il più veloce al venerdì. Marquez fuori dalla Q2Le Mans, 8 maggio 2026 - L'anno scorso ha vinto sotto la pioggia e quest'anno si candida di nuovo a essere protagonista. MotoGP, Alex Marquez il più veloce in FP1 a Barcellona. Cade Martin, buon passo per BezzecchiSi è appena conclusa con il miglior tempo di Alex Marquez la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesta tappa ... oasport.it MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Catalogna 2026: Martin costretto al Q2! Bezzecchi attentoPedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. oasport.it #MotoGP #FrenchGP 588 giorni dopo, Jorge Martin ritorna a vincere un Gran Premio! Dopo l'inferno vissuto nel 2025, piega senza appello Marco Bezzecchi a Le Mans e si porta a -1 dal suo compagno di squadra in campionato. Nell'Aprilia RS-GP Trophy c'è x.com