motogp 2026 diretta esclusiva gran premio thailandia sky sport now sprint live anche su tv8

Dal 26 febbraio al 1° marzo si svolge il Gran Premio di Thailandia di MotoGP, trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW, con la possibilità di seguire lo sprint anche su TV8. L’evento apre la stagione 2026, presentando un fine settimana ricco di gare e competizioni per i piloti. La corsa si tiene sul circuito thailandese, attirando appassionati da tutto il mondo.

In arrivo su Sky e in streaming su NOWun fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo riparte la caccia al titolo in MotoGP, con il primo appuntamento del mondiale 2026 in Thailandia. Esordio stagionale anche per l’NTT Indycar Series, in pista in Florida. MOTOMONDIALE A BURIRAM – La stagione di MotoGP parte al Chang International Circuit, con tutte le sessioni del weekend in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 12, per poi scendere in pista per le prime sessioni di prove libere, nella notte tra giovedì e venerdì, dalle 4.40, mentre alle 8. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Orari TV del Gran Premio di Thailandia MotoGP: Sky, Now e TV8La stagione 2026 della MotoGP prende il via in Thailandia, con l'appuntamento al Chang International Circuit di Buriram che chiude il periodo di test...

La SBK resta in diretta su Sky Sport fino al 2027. Anche in chiaro su TV8Sky Italia e WorldSBK annunciano un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche i prossimi 2 anni...

Diretta MotoGp/ Pre-qualifiche: Bezzecchi primo, Bagnaia parte male! GP Thailandia 2026 (oggi 27 febbraio)Diretta MotoGp prove libere GP Thailandia 2026 Buriram live streaming video tv oggi venerdì 27 febbraio: orari, tempi, classifiche e cronaca.

MotoGP 2026 al via in Thailandia: orari TV su Sky e NOW e debutto IndyCar a St. PetersburgUn fine settimana all'insegna dell'adrenalina accende i motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 26 febbraio a ...

Sulla RS-GP26 spunta nel venerdì del primo Gran Premio di stagione uno "sfiato" nella parte laterale, subito sotto il serbatoio, e dove il pilota posiziona il braccio nel rettilineo per intederci

#MotoGP #ThaiGP Le Ducati Desmosedici GP26 Factory inizieranno la stagione con l'aerodinamica 2024. Di fatto il pacchetto della GP24, adottato nel 2025 da Pecco Bagnaia e per gran parte della stagione da Fabio Di Giannantonio, da Marc Marquez fino al