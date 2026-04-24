Moto3 Bertelle ottimo secondo nella FP1 del GP di Spagna Un padrone di casa al comando

La prima sessione di prove libere della Moto3 al Gran Premio di Spagna 2026 si è appena conclusa, con un pilota locale che ha ottenuto il miglior tempo. Bertelle si è posizionato in seconda posizione, mostrando un buon ritmo nella prima parte del weekend. La classifica vede al comando un altro pilota, anch’egli del paese ospitante, mentre gli altri piloti cercano di adattarsi alle condizioni della pista. La gara si avvicina e l’atmosfera si fa più intensa.

Si è da poco aperto con la prima sessione di prove libere Moto3 il weekend del Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale 2026. Sul circuito di Jerez, la migliore prestazione nella classe più leggera è stata fatta segnare da Maximo Quiles. Lo spagnolo, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro sull’ 1:44.833 (unico pilota sotto i 45?), iniziando nel migliore dei modi il GP di casa. Ottima prestazione anche dell’italiano Matteo Bertelle, sempre nelle prime posizioni e secondo al termine delle FP2. Ritardo di 395 millesimi per il centauro della LevelUP-MTA. Tezro posto per l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team Moto3), con un distacco dalla vetta di 483 millesimi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Bertelle ottimo secondo nella FP1 del GP di Spagna. Un padrone di casa al comando Notizie correlate Leggi anche: Mercedes spaventose nella FP1 del GP della Cina. Ferrari in difficoltà a quasi un secondo di distacco Leggi anche: Adrian Fernandez in Moto3 e David Alonso in Moto2 segnano i migliori tempi nelle FP1 del GP di Thailandia Altri aggiornamenti Moto3, Quiles anticipa Bertelle al termine delle FP1 di JerezSi è da poco aperto con la prima sessione di prove libere Moto3 il weekend del Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale 2026. Sul ... oasport.it Moto3 Argentina: trionfa Piqueras, Bertelle perde il podio all'ultimo respiroAnguel Piqueras ha vinto il GP d'Argentina e conquistato il suo primo successo stagionale in Moto3. Lo spagnolo della Ktm ha tagliato il traguardo davanti a tutti al termine di un ultimo giro da ... sportmediaset.mediaset.it