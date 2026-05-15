Moto3 Hakim Danish davanti anche nelle pre-qualifiche di Barcellona Bertelle in top10

Le pre-qualifiche della Moto3 del Gran Premio della Catalogna 2026 si sono appena concluse, segnando un risultato importante per Hakim Danish, che si è collocato in prima posizione anche in questa fase. Tra i piloti italiani, Bertelle si è posizionato nella top ten, dimostrando un buon passo nella sessione. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, con le qualifiche ufficiali in programma nelle prossime ore per determinare la griglia di partenza.

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Si sono da poco concluse le pre-qualifiche moto3 del Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Mondiale 2026. Al termine dei 35? di sessione, utile per determinare il Q2 ed il Q1 di domani, il più veloce è stato Hakim Danish con il tempo di 1:46.943. Il rookie malesiano, dopo l’ottima FP1, si conferma al vertice anche in questo pomeriggio, firmando nuovamente la migliore prestazione. Dietro di lui, a 99 millesimi di distacco, lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). Strappa il pass per il Q2 anche Adrian Fernandez che in sella alla sua Leopard chiude a 203 millesimi di ritardo dalla migliore prestazione. Bene anche David Almansa (Liqui Moly Dynavolt IntactGP), a 419 millesimi, e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech), quinto a 558 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Hakim Danish davanti anche nelle pre-qualifiche di Barcellona. Bertelle in top10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moto3, Pini e Bertelle protagonisti nelle pre-qualifiche di Austin. Quiles piazza il miglior tempoMaximo Quiles ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di... Moto3, Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez. Ottimo 4° Bertelle, Pini costretto alla Q1!Il solito Maximo Quiles ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Moto3, Hakim Danish sorprende tutti nella FP1 del GP di Catalogna. Lontani Quiles e gli italianiUn sorprendente Hakim Danish ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 ... oasport.it Moto3 Catalunya: Danish firma le FP1 su Fernandez. Aspar a due facceNei minuti finali del primo turno di libere sul circuito di Montmelò, in Catalunya, è stato Hakim Danish a spuntarla e a conquistare il crono più veloce. Il malese, alla guida della KTM del team MSI, ... msn.com