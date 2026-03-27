Nelle sessioni di pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Moto3, gli italiani Pini e Bertelle sono stati tra i protagonisti, mentre Maximo Quiles ha ottenuto il miglior tempo complessivo. La gara si svolge nel terzo appuntamento del campionato mondiale 2026.

Maximo Quiles ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas abbiamo assistito ad un turno decisamente indicativo con lo spagnolo del team Aspar che ha confermato di essere il pilota da battere anche ad Austin, mentre gli italiani hanno mosso passi in avanti importanti. Il miglior tempo, come detto, lo ha fissato lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) in 2:13.757 con 172 millesimi di vantaggio sul nostro Guido Pini (Honda Leopard) mentre è terzo lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 445, già con un distacco ragguardevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Pini e Bertelle protagonisti nelle pre-qualifiche di Austin. Quiles piazza il miglior tempo

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