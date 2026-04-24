Moto3 Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez Ottimo 4° Bertelle Pini costretto alla Q1!

Durante le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Moto3 2026, Maximo Quiles ha chiuso in prima posizione, superando i suoi avversari. Munoz si è dovuto accontentare di un risultato inferiore, mentre Bertelle ha ottenuto un buon quarto tempo. Pini, invece, si è trovato costretto a passare dalla Q1 per poter accedere alla fase successiva delle qualifiche.

Il solito Maximo Quiles ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il padrone di casa ha dimostrato di non avere la minima ruggine dopo il lungo stop del mese di aprile ed è tornato davanti a tutti. Bene Matteo Bertelle, quarto al termine della sessione, mentre una menzione speciale va a David Munoz, subito protagonista dopo ben sei operazioni subite. Il miglior tempo, proprio sotto la bandiera a scacchi, lo ha fissato lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) in 1:44.078 con un margine di vantaggio di appena 41 millesimi sul connazionale David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che torna alle gare nel migliore dei modi, quindi è terzo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 247.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez. Ottimo 4° Bertelle, Pini costretto alla Q1! Notizie correlate Moto3, Pini e Bertelle protagonisti nelle pre-qualifiche di Austin. Quiles piazza il miglior tempoMaximo Quiles ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di... Moto3, David Almansa svetta nelle pre-qualifiche di Buriram. Guido Pini unico italiano nella top14David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di... Approfondimenti e contenuti Moto3 Spagna, Quiles domina le FP1: unico sotto l'1:45 a JerezIl Gran Premio di Spagna 2026 ha preso il via sul circuito di Jerez con la prima sessione di prove libere (FP1) della classe Moto3. A imporsi è stato Maximo Quiles, attuale leader della classifica iri ... it.blastingnews.com Bertelle sorprende in FP1 a Jerez: solo Quiles fa meglioMatteo chiude in seconda posizione a quattro decimi da Quiles, 3° Morelli seguito da Esteban e Carpe, 8° Pini, 18° Perrone ... gpone.com