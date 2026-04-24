Durante le sessioni di pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026, Senna Agius ha concluso in prima posizione, mentre Vietti si è piazzato nella top 14, superando Arbolino. La classifica di questa fase ha visto alcuni protagonisti mettere in mostra i propri tempi migliori, influenzando le posizioni di partenza in vista delle qualifiche ufficiali.

Senna Agius toglie il sorriso ai padroni di casa e chiude al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota australiano ha messo a segno il miglior tempo davanti ad una vasta pattuglia iberica. Male gli italiani. Celestino Vietti centra la top14 per il rotto della cuffia, ai danni proprio di Tony Arbolino. Il miglior tempo della sessione porta la firma dell’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:38.973 con un margine di vantaggio di appena 79 millesimi sullo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) mentre è terzo il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 129.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Senna Agius chiude in vetta le pre-qualifiche del GP di Spagna. Vietti centra la top14 ai danni di Arbolino

Notizie correlate

Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,...

Moto2, Tony Arbolino domina le pre-qualifiche di Goiânia. Anche Vietti protagonistaUn eccellente Tony Arbolino ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGP – Riuscirà Senna Agius a spodestare Jack Miller? Dorna sta spingendo la prossima generazione di piloti australiani alla Pramac per dare impulso al GP di Adelaide del 2027; Moto2, la stagione riparte da Jerez con Vietti che sfida i padroni di casa; Esclusiva a Vietti: Il podio un bel segnale, ma in Europa inizierà il vero Mondiale; MotoGP 2027: Yamaha ha scelto il dopo Rins, arriva il talento Ogura.

Moto2, Senna Agius chiude in vetta le pre-qualifiche del GP di Spagna. Vietti centra la top14 ai danni di ArbolinoSenna Agius toglie il sorriso ai padroni di casa e chiude al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di ... oasport.it

Ottimo Vietti in FP1: 2° alle spalle di Barry BaltusIl terzo tempo è di Senna Agius, 4° Holgado. Ma in Moto2 il protagonista è l'equilibrio: i primi 8 sono chiusi in 2 decimi. 13° Arbolino, 24° Lunetta al rientro ... gpone.com

Il terzo tempo è di Senna Agius, 4° Holgado. Ma in Moto2 il protagonista è l'equilibrio: i primi 8 sono chiusi in 2 decimi. 13° Arbolino, 24° Lunetta al rientro facebook