Moto2 Celestino Vietti domina la FP1 del Montmelò e inizia con il piede giusto il weekend catalano

Nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026, Celestino Vietti ha concluso con il miglior tempo. La sessione si è svolta sul circuito di Montmelò, dove il pilota ha registrato un tempo superiore agli altri partecipanti. Nessun altro concorrente è riuscito ad avvicinarsi al suo risultato, che gli consente di partire con un vantaggio in vista delle qualifiche. La giornata ha visto altri piloti impegnati a migliorare le proprie prestazioni, ma Vietti si è dimostrato il più rapido fin dall'inizio.

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Uno straordinario Celestino Vietti ha chiuso ampiamente al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato del Montmelò i piloti hanno sfruttato nel migliore dei modi il turno nonostante cielo grigio e temperature non propriamente elevate (13° per quanto riguarda l’atmosfera e 30 sull’asfalto). Il miglior tempo della sessione lo ha messo a segno, come detto, il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) con un ottimo 1:42.028 rifilando distacchi notevoli a tutti i rivali. Seconda posizione per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) che accusa ben 425 millesimi, mentre dalla terza posizione dello spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) il gap valica già il mezzo secondo (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Celestino Vietti domina la FP1 del Montmelò e inizia con il piede giusto il weekend catalano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moto2: Celestino Vietti brilla nella FP1 a Le Mans. Gonzalez il più veloceComincia nel segno dello spagnolo Manuel Gonzalez la prima sessione di prove libere valida per il GP di Francia 2026, appuntamento numero cinque del... Moto2: Celestino Vietti in spolvero nella FP1 del GP di Spagna, Arbolino in top-14 a JerezUn ottimo Celestino Vietti si è piazzato al secondo posto al termine della prima sessione di prove libere valida per il GP della Spagna, appuntamento...