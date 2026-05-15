Moto scivola sulla neve al Passo del Bernina | ferita una donna

Una donna di 52 anni è rimasta ferita giovedì mattina in un incidente sulla strada del Passo del Bernina, nel territorio di Pontresina. La moto su cui viaggiava è scivolata sulla neve, causando la caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza alla motociclista. La donna è stata successivamente trasferita in ospedale per le cure del caso. La strada era coperta di neve al momento dell’incidente, ma non ci sono ulteriori dettagli sulle cause.

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Una motociclista di 52 anni è rimasta ferita nella mattinata di giovedì in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada del Passo del Bernina, nel territorio di Pontresina. La donna stava viaggiando in direzione del Bernina Hospiz quando, poco prima delle 10.45, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tremendo incidente sulla statale, una donna feritaÈ stato un pomeriggio impegnativo quello di giovedì 26 febbraio per i soccorritori del Trentino. Tragedia sulla Canosa-Barletta: un settantenne morto e una donna ferita? Domande chiave Come è avvenuto il ribaltamento della vettura dopo il primo impatto? Quali sono le condizioni attuali della donna trasportata in...