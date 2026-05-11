Un incidente sulla strada tra Canosa e Barletta ha provocato la morte di un uomo di circa settant’anni e il ferimento di una donna, attualmente in codice rosso. Dopo lo scontro, il veicolo si è ribaltato. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, in particolare come si sia verificato il ribaltamento dopo il primo impatto. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

? Domande chiave Come è avvenuto il ribaltamento della vettura dopo il primo impatto?. Quali sono le condizioni attuali della donna trasportata in codice rosso?. Perché quel tratto stradale vicino al casello è considerato così pericoloso?. Cosa hanno scoperto gli investigatori sulla dinamica dello scontro tra le auto?.? In Breve Donna ferita in codice rosso trasportata all'ospedale Bonomo di Andria.. Soccorso critico gestito dai volontari della Misericordia nel pomeriggio di domenica 10 maggio.. Polizia di Stato e Polizia Locale di Canosa operano per i rilievi tecnici.. Indagini in corso sulla viabilità vicino al casello autostradale tra Canosa e Barletta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Canosa-Barletta: un settantenne morto e una donna ferita

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